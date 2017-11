Actualidade

A Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Maia/Valongo está a "proceder à investigação epidemiológica" de uma doença infecciosa que provocou recentemente a morte de uma criança de sete anos, foi hoje anunciado.

Contactada pela Lusa, a delegada de Saúde Regional do Norte, Maria Neto, confirmou hoje a morte de uma criança "residente na região de saúde do Norte" devido a uma doença infecciosa, de notificação obrigatória, que se adquire, "principalmente, através da ingestão de alimentos ou água contaminados, sendo também possível a transmissão pessoa a pessoa (fecal-oral)".

A morte desta criança, aluna do Centro Escolar da Gandra, levou na sexta-feira o diretor do Agrupamento de Escolas de Águas Santas, na Maia, a divulgar aos encarregados de educação dos alunos do pré-escolar e do 1.ª ciclo daquela escola uma série de medidas de proteção, recomendadas pelo ACES Maia/Valongo.