O coordenador do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros da Região Norte (OERN) alertou hoje que "o problema que se enfrenta neste momento" no setor da construção civil reside na "ausência de mão-de-obra qualificada".

"Este ano, no mês de maio, o número de concursos público atingiu um número que já não se verificava desde janeiro de 2014. O crescimento está a verificar-se e não é só no setor privado, como à partida se poderia pensar", destaca, em comunicado, o coordenador do Colégio de Engenharia Civil da OERN, Bento Machado Aires.

Segundo o responsável, "o problema que se enfrenta neste momento é outro. É a ausência de mão-de-obra qualificada para a construção civil incluindo de profissionais de engenharia civil".