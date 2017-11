Actualidade

Uma equipa de investigadores portugueses apresenta hoje, no V Encontro Iberoamericano de Gestão do Património, no Uruguai, uma proposta de pesquisa, salvaguarda e valorização do Património Cultural Subaquático (PCS) de contexto português em águas territoriais uruguaias.

Em concreto, o objeto da investigação é o PCS português que jaz nas águas circundantes à cidade de Colonia do Sacramento e das ilhas próximas, explicou à agência Lusa o arqueólogo náutico Alexandre Monteiro, da Universidade Nova de Lisboa, que lidera a missão científica.

A colónia do Sacramento, no estuário do rio da Prata, foi fundada por portugueses em 1680, que já se tinham estabelecido na região, em 1512.