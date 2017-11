Zimbabué

Os deputados do partido no poder no Zimbabué vão avançar terça-feira, no Parlamento, com o processo que permitirá desencadear a destituição, em apenas dois dias, do Presidente Robert Mugabe, indicaram fontes da ZANU-PF.

A decisão foi anunciada aos jornalistas pelo vice-líder parlamentar e responsável pelos Assuntos Constitucionais da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), Paul Mangwana, à margem de uma reunião dos deputados do partido, no poder desde 1980.

A moção de destituição, segundo Mangwana, será apresentada terça-feira nas duas câmaras do Parlamento, devendo, depois, ser criado um comité especial para que, quarta-feira, apresente um relatório oficial para se avançar com a votação, sendo necessária uma maioria de dois terços para que seja aprovada.