Actualidade

A cidade do Porto foi hoje eliminada na votação no Conselho da União Europeia para escolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), que vai abandonar o Reino Unido devido ao 'Brexit', revelaram fontes europeias.

De acordo com as mesmas fontes, passaram à próxima volta da eleição que decorre no Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, as cidades de Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Milão (Itália).

