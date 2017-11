OE2018

O Presidente da República afirmou hoje que vai aguardar para ver se as recentes reivindicações de classes profissionais têm impacto no Orçamento do Estado para 2018 e prometeu não esquecer este assunto quando analisar a sua promulgação.

No final de uma visita ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o acordo entre o Governo e os professores no que respeita a descongelamento de carreiras com efeitos retroativos, e sobre reivindicações semelhantes de outras classes profissionais.

"O Presidente da República quer ver primeiro o teor efetivo do que foi acordado, e se tem alguma incidência no Orçamento para 2018. Portanto, não vale a pena antecipar juízos e cálculos - já vi cálculos e montantes muito variados. Vale a pena esperar pela versão definitiva do Orçamento e depois ver efetivamente o que lá ficou", respondeu o chefe de Estado.