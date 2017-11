Actualidade

O técnico Sérgio Conceição afirmou hoje que o FC Porto vai defrontar terça-feira, na Liga dos Campeões de futebol, o "melhor Besiktas dos últimos anos", mas o objetivo passa por alcançar o triunfo em Istambul.

"É importante perceber que, não apenas eu, mas todos os treinadores preparam os jogos para ganhar. O resultado que nos pode dar já a qualificação é a vitória, por isso vamos à procura de vencer. Vamos ter pela frente um adversário que ainda não perdeu e que me parece o melhor Besiktas dos últimos anos", referiu Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da quinta jornada do Grupo G da 'Champions', na capital turca.