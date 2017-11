Actualidade

A companhia aérea britânica British Airways anunciou hoje que, a partir do próximo dia 12 de dezembro, os passageiros que tenham comprado bilhetes mais baratos serão os últimos a ser chamados para embarcar nos voos.

De acordo com as novas normas, que suscitaram muitas críticas, a companhia atribuirá aos passageiros um número entre um e cinco impresso no cartão de embarque. O número mais alto corresponderá às tarifas "económicas" e o mais baixo aos que viajam em "primeira classe".

A British Airways explicou que essa política pretende simplificar o processo de embarque, mas os críticos consideram que se está a impor "um sistema de classes".