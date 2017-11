Actualidade

O Presidente da República disse hoje que sempre considerou "muito limitadas" as hipóteses do Porto acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento, uma candidatura "muito bem apresentada" e para a qual o Governo fez tudo o que podia.

A cidade do Porto foi hoje eliminada na votação no Conselho da União Europeia para escolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), que vai abandonar o Reino Unido devido ao 'Brexit', revelaram fontes europeias.