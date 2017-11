Actualidade

O vereador socialista na Câmara do Porto Manuel Pizarro defendeu hoje que a cidade "não pode sentir-se diminuída" com o resultado da candidatura a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) que, disse, irá deixar "uma marca no futuro".

"Eu estava mais contente se a decisão tivesse sido a seleção do Porto para o grupo final de votação, mas ainda assim quero valorizar que é a primeira vez na história que o Porto é apresentado pelo país como uma solução viável para a localização de uma agência internacional", afirmou o também líder da federação distrital do PS/Porto.

A cidade do Porto foi hoje eliminada na votação no Conselho da União Europeia para escolher a futura sede EMA, que vai abandonar o Reino Unido devido ao 'Brexit', revelaram fontes europeias, segundo as quais passaram à próxima volta da eleição as cidades de Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Milão (Itália).