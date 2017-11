Actualidade

O vereador do PSD na Câmara do Porto, Álvaro Almeida, destacou que a cidade ficou no Top 10 dos destinos europeus capazes de acolher a sede da Agência do Medicamento (EMA), um resultado que classificou como "uma vitória".

"É uma vitória no sentido em que ficou demonstrado que o Porto era a melhor cidade do país para acolher a sede da EMA, melhor do que Lisboa, e por isso o Governo de Portugal tarde - mas mais vale tarde do que nunca - reconheceu isso e mudou a candidatura de Lisboa para o Porto", afirmou à Lusa.

Para o vereador eleito pelo PSD, "este processo permitiu demonstrar que o Porto tem todas as condições para receber uma agência com a dimensão e a importância da EMA, como aliás se viu no resultado".