Actualidade

Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado nas últimas eleições do Sporting, pediu hoje uma auditoria a várias transferências de jogadores 'leoninos', oficializada através de carta aos presidentes do conselho fiscal da SAD e do clube.

O antigo candidato já tinha publicamente questionado o destino do dinheiro pago em comissões de compra e venda de jogadores, "de forma a defender o nome do atual presidente (Bruno de Carvalho) e do próprio Sporting e esclarecer quaisquer dúvidas que existam", sobretudo depois de "rumores" relacionados com o negócio do japonês Junya Tanaka e ainda de Ruben Semedo.

Para maior rapidez, Madeira Rodrigues - que espera que a auditoria seja concluída até ao fim do ano - foca o pedido em 10 jogadores, que envolvem globalmente sete milhões de euros só em comissões pagas.