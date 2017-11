Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, assinalou hoje que a cidade entrou "na corrida" para acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para ganhar, mas sempre soube que era uma "batalha muito difícil".

"Queríamos ganhar e entramos nesta corrida para ganhar. Mas sempre percebemos que a batalha era muito difícil. Apesar de geograficamente periférico, o país mostrou que tinha capacidade e que cumpria todos os critérios e que o Porto podia receber uma agência desta natureza e dimensão", afirma o autarca, citado num comunicado enviado pela câmara.

A mobilização nacional pela candidatura à EMA marcou um ciclo "sem precedente", em que o Governo, o corpo diplomático, o setor da saúde e do turismo, a Câmara Municipal do Porto e a sociedade civil se uniram em torno de uma candidatura que afirmou o Porto como uma cidade "ímpar" no contexto europeu, sustenta.