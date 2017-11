Actualidade

O futebolista holandês Bas Dost vai receber o Prémio Stromp 2017 de futebolista do ano, na gala que o Sporting promove em 12 de dezembro, anunciou hoje a organização da 54.ª edição da cerimónia.

Além do avançado holandês, também Daniel Podence está entre os 43 premiados, na categoria de revelação, com os galardões a serem entregues na gala marcada para as 20:00 de 12 de dezembro, num hotel da capital.

Dos distinguidos, 31 foram 'premiados por inerência', ao conquistarem medalhas em campeonatos do mundo ou da Europa, com 12 a serem escolhidos pela organização.