O primeiro-ministro elogiou hoje o percurso da candidatura do Porto para acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), apesar da derrota, e lamentou que a Europa nestes processos nem sempre faça as melhores escolhas.

António Costa falava em Tunes, em conferência de imprensa no final da 4ª Cimeira Luso-Tunisina, depois de confrontado com o facto de o Porto não ter passado à fase final do processo de escolha da cidade que vai receber a sede da EMA, que vai abandonar Londres com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Após um empate na terceira volta da votação realizada hoje em Bruxelas, a cidade holandesa de Amesterdão foi a escolhida, ao bater Milão (Itália) por sorteio.