Actualidade

O surfista português Frederico Morais foi hoje afastado na quarta ronda Hawaiian Pro, prova que decorre no Havai (Estados Unidos).

Depois de no domingo ter entrado em ação e garantido um lugar nesta quarta ronda, Frederico Morais teve menos sorte hoje e não conseguiu entrar num dos dois primeiros lugares que davam acesso à próxima eliminatória.

A bateria foi ganha pelo havaino John John Florence, líder do 'ranking' do circuito mundial e que no ano passado venceu esta prova, batendo na final precisamente o surfista luso.