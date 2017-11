Actualidade

O grupo Novo Banco anunciou hoje que obteve, nos primeiros nove meses do ano, prejuízos de 419,2 milhões de euros, superiores em 8,9% aos registados no mesmo período do ano passado.

"O Grupo Novo Banco apresentou um resultado negativo antes de impostos de 355,6 milhões de euros, melhor em 34,7% do que o resultado homólogo de 2016 mas, face à decisão de não registar impostos diferidos adicionais, apresenta um resultado líquido negativo de 419,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017, pior em 8,9% do que o valor homólogo", anuncia a instituição financeira liderada por António Ramalho.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco diz que obteve um resultado operacional de 207,6 milhões de euros, "levemente aquém dos 217,7 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano anterior".