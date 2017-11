Actualidade

O primeiro-ministro transmitiu hoje mensagens de empenhamento de Portugal na prevenção e combate ao terrorismo e manifestou um claro apoio ao processo de consolidação democrática da Tunísia, país que considerou exemplar no mundo árabe.

Estas palavras foram proferidas no final da 4.ª Cimeira Luso-Tunisina, em Tunes, depois de os dois governos terem assinado quatro acordos de cooperação nos domínios da Proteção Civil, dos Transportes, do Emprego e Formação Profissional e do Ensino Superior e Investigação Científica.

"Não somos só bons vizinhos da Tunísia. Somos, em cada dia que passa, amigos mais fortes da Tunísia", declarou o primeiro-ministro português no final da cimeira, tendo ao lado o seu homólogo tunisino, Youssef Chahed.