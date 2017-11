Actualidade

O Novo Banco reduziu em 390 o número de trabalhadores em Portugal entre janeiro e setembro deste ano e fechou 58 balcões, divulgou hoje a instituição, na apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

No final de setembro, o Novo Banco tinha 5.297 funcionários em Portugal, menos 390 do que no final de 2016.

Já na atividade internacional, os trabalhadores eram 378 em setembro, menos 31 do que em dezembro passado, pelo que no total o Novo Banco reduziu em 421 pessoas o seu quadro de pessoal nos primeiros nove meses deste ano.