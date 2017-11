Comércio

Nova plataforma, que será lançada amanhã, funciona como guia do consumidor para os melhores descontos permitindo comparar marcas e alertar para fraudes.

Novo site, que será oficialmente lançado amanhã, terá o seguinte endereço: www.blackfriday2017.pt.

Lançado pelo Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores online do país, no âmbito da semana ‘Black Friday’ 2017, nova plataforma tem por objetivo funcionar «como um guia dos melhores descontos e promoções para a sexta-feira mais aguardada do ano, que ocorre a 24 de novembro».

De acordo com a informação oficial da iniciativa, a que o Destak teve acesso, «consultar as melhores ofertas, comparar marcas com confiança e até denunciar casos de fraude são algumas das funcionalidades da plataforma que estará disponível» amanhã.

«A plataforma online pretende ser um guia dos melhores descontos e promoções para a ‘Black Friday’, onde o consumidor poderá consultar e comparar com um acrescido reforço de confiança, tendo em conta que poderá visualizar a reputação associada a uma marca, com base no índice de satisfação que tem no Portal da Queixa».

«Iremos também estar atentos às ‘Black Fraudes’, por isso, colocamos no site um link direto ao Portal da Queixa, possibilitando que os consumidores possam rapidamente denunciar más praticas, alertando, deste modo, outros consumidores», explica Pedro Lourenço, CEO e fundador do Portal da Queixa.

O site www.blackfriday2017.pt é lançado amanhã e conta com várias marcas associadas para detalhar as suas promoções: Conforama, Norauto, Chicco, La Redoute, Decenio, Lion of Porches, Feu Vert e Samsonite são algumas das marcas já confirmadas.