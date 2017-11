Actualidade

A Marinha da Argentina anunciou hoje que os sons detetados no mar não são provenientes do submarino argentino que está desaparecido desde quarta-feira, com 44 tripulantes a bordo.

O porta-voz da Armada Argentina, Henrique Balbi, afirmou que os sons foram analisados e que os especialistas determinaram que não são de ferramentas a baterem contra o casco do submarino, como se suspeitava inicialmente.

O militar explicou que os sinais devem ser provenientes de "uma fonte biológica".