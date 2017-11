Actualidade

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou hoje que o seu Governo apoia a decisão dos Estados Unidos de voltar a inscrever a Coreia do Norte na sua 'lista negra' de países "patrocinadores do terrorismo".

"Celebro e apoio [a decisão] porque eleva a pressão sobre a Coreia do Norte", afirmou Abe, em declarações aos jornalistas, à sua chegada a Kantei, a residência do chefe de Governo japonês, horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a medida.

A reinscrição de Pyongyang na 'lista negra' de Estados que apoiam o terrorismo vai ser acompanhada por novas sanções unilaterais por parte de Washington com o objetivo de continuar a pressionar Pyongyang a pôr termo ao programa nuclear.