Actualidade

Após a recente estreia de "Um Crime no Expresso do Oriente", o estúdio Fox planeia uma nova adaptação de uma obra de Agatha Christie baseada em "Morte no Nilo", informou na segunda-feira o The Hollywood Reporter.

Segundo o portal especializado, espera-se que Kenneth Branagh, realizador e protagonista de "Um Crime no Expresso do Oriente", também lidere o novo projeto, apesar de não haver ainda um acordo definitivo entre o cineasta e a empresa cinematográfica.

Michael Green, guionista de "Um Crime no Expresso do Oriente", deve também ficar responsável por escrever a nova película.