Actualidade

As autoridades norte-americanas recuperaram na noite de segunda-feira o corpo de um funcionário desaparecido na sequência de duas explosões seguidas de um incêndio numa fábrica de cosméticos, localizada a 90 quilómetros de Nova Iorque.

"O corpo de um funcionário do sexo masculino foi retirado do fogo na fábrica por volta das 19:40 (00:40 de terça-feira em Lisboa), indicou Justin Rodriguez, porta-voz do condado de Orange em comunicado, sem facultar mais pormenores.

Segundo a polícia, a primeira explosão ocorreu pelas 10:15 (15:15 de segunda-feira em Lisboa) na fábrica de cosméticos Verla International, em New Windsor, a uma hora de carro da cidade de Nova Iorque. Menos de meia hora depois, quando os bombeiros já se encontravam no local, registou-se uma segunda explosão.