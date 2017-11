Actualidade

O apresentador norte-americano Charlie Rose foi suspenso na segunda-feira pelas cadeias televisivas CBS e PBS após a publicação de testemunhos de oito mulheres que acusam o célebre entrevistador de as ter assediado sexualmente.

Charlie Rose, de 75 anos, uma figura respeitada do pequeno ecrã nos Estados Unidos, entra assim na crescente lista de personalidades do mundo do entretenimento, política, 'media' ou negócios denunciadas por conduta sexual inapropriada - de assédio a violações - desde que estalou o escândalo com o influente produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

As oito mulheres são, segundo o jornal Washington Post, que publica os seus testemunhos, antigas funcionárias ou ex-candidatas a cargos no programa "Charlie Rose" na PBS, apresentado pelo próprio que também trabalha para o "CBS This Morning" e contribui regularmente para o programa de informação "60 Minutos", também na cadeia televisiva norte-americana CBS.