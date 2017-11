Actualidade

Dezoito pessoas foram detidas pela polícia de Pequim, por alegada negligência, no incêndio que este fim de semana causou 19 mortos num edifício residencial da cidade, noticiou hoje a agência oficial chinesa Xinhua.

Sete dos detidos eram administradores do edifício, e os restantes eletricistas e trabalhadores da construção civil, indicou a Xinhua.

De acordo com as investigações preliminares, o incêndio, um dos mais graves na capital, nos últimos anos, terá começado nos sistemas de refrigeração, situados na cave do edifício, num subúrbio de Pequim.