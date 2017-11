Sírio

O Presidente russo, Vladimir Putin, prevê conversar hoje com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a Síria, na véspera de uma cimeira tripartida sobre o conflito, no sudoeste da Rússia, indicou o Kremlin.

Durante o encontro com o Presidente sírio, Bashar al-Assad, na noite de segunda-feira, em Sochi, Putin indicou que planeia realizar uma série de "consultas" com chefes de Estado.

"A partir de hoje [segunda-feira] está prevista uma conversa com o emir do Qatar, e amanhã [terça-feira] com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", declarou Putin, de acordo com um comunicado do Kremlin.