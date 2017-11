Actualidade

As autoridades da Tailândia estão a investigar a fuga de 20 requerentes de asilo da minoria muçulmana uigure de um centro de detenção de migrantes no sul do país, informaram hoje fontes policiais.

Nattapakin Kwanchaiyapreuk, do Departamento de Imigração, disse que os requerentes de asilo fugiram na madrugada de segunda-feira do centro localizado na província de Songkhla, na fronteira com a Malásia, através de buracos, de cerca de 60 centímetros de diâmetro, que fizeram nas paredes.

Os requerentes de asilo encontravam-se detidos desde 2015.