Actualidade

A bolsa em Lisboa segue negativa, numa Europa que transaciona sem tendência definida, com a REN e a EDP a pressionarem as negociações.

Pelas 09:10, o índice de referência, o PSI20, seguia a desvalorizar-se 0,54% para 5.251,60 pontos, com 11 cotadas a descerem e sete a subirem.

As ações da REN e da EDP eram as que mais caíam, com perdas de 4,99% para 2,49 euros e 2,12% para 2,86 euros.