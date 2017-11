Macau/Tufão

O chefe do Governo de Macau instaurou um processo disciplinar contra o anterior diretor e a atual subdiretora dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos após a conclusão do inquérito aberto na sequência do tufão Hato, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o gabinete do porta-voz do Governo divulgou parcialmente o relatório da comissão de inquérito criada para apurar se "houve erros ou responsabilidades por parte dos serviços públicos e pessoal, em termos de cumprimento dos deveres legais, particularmente no âmbito de prevenção e trabalhos de salvamento" durante a passagem do tufão Hato.

Em 23 de agosto, a passagem do Hato, o pior tufão em mais de 50 anos, fez dez mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações e avultados prejuízos, além de cortes no fornecimento de água e eletricidade.