Actualidade

Portugal integrou uma equipa internacional que está no "grupo dos campeões" da inovação na Administração Pública, disse hoje à imprensa, em Paris, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

A governante, que está a participar numa conferência internacional sobre Inovação na Administração Pública na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), explicou que Portugal passou a fazer parte, esta segunda-feira, do grupo "States of Change", uma equipa cujo objetivo é melhorar as práticas de inovação nos setores públicos.

"Estamos na linha da frente no grupo dos campeões. Fazemos parte, desde ontem, do States of Change que é uma equipa de diferentes países de todo o mundo, da Austrália, Estados Unidos, Canadá e Portugal com mais três países europeus que ajuda outros países neste desígnio de inovar nos setores públicos", afirmou Maria Manuel Leitão Marques.