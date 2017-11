Actualidade

A Federação do setor da Construção FEPICOP revelou hoje que o setor cresceu até outubro acima do previsto, na última análise de conjuntura, e que há indícios de que 2017 venha a ser o mais positivo dos últimos 19 anos.

A produção do setor da construção cresceu este ano, entre janeiro e outubro, 5,9%, mais do dobro dos 2,6% previstos no início deste ano pela FEPICOP - Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas.

"Esta variação, a confirmar-se, será a mais positiva dos últimos 19 anos, período em que o setor atravessou uma longa e grave crise e durante a qual o seu volume de produção terá registado uma queda acumulada de 52%", salienta a federação em comunicado hoje divulgado.