O secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), Hélder Pedro, manifestou-se hoje confiante de que o setor terminará o ano com uma subida nas vendas em torno dos 7,5% e que no próximo ano o crescimento continuará a consolidar-se.

"Este ano, em termos de vendas contamos fechar o ano com uma subida à volta dos 7,5%, em linha com o que aconteceu até outubro. A consolidação do setor deverá manter-se em 2018", disse o responsável, que falava à agência Lusa à margem da inauguração da nova edição do Salão Automóvel de Lisboa, que disponibilizará até domingo, nos pavilhões da FIL, cerca de 16 mil metros quadrados de áreas destinadas à exposição de viaturas, esperando-se mais de 70 mil visitantes.

Para o evento, Hélder Pedro tem expetativas "bastante elevadas", uma vez que será disponibilizada uma "grande oferta", com mais de 300 carros em exposição nas mais diversas categorias - veículos seminovos, novos, ligeiros e comerciais - e cerca de 50 novidades, modelos recentemente lançados e que se apresentam pela primeira vez em Portugal.