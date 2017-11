Actualidade

Quase metade das empresas utiliza as redes sociais como estratégia de ligação aos clientes e cerca de um terço das empresas continua a não ter uma página oficial na Internet, segundo divulgou hoje o INE.

Segundo o Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas divulgado hoje, 46% das empresas utilizam as redes sociais para criar, trocar e partilhar conteúdos online com clientes, fornecedores ou parceiros de negócios, quando, no passado, 45% das empresas o faziam.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que a proporção de empresas que utilizam estes meios de comunicação digital "aumenta com a dimensão da empresa, variando entre 44% nas empresas com 10 a 49 pessoas ao serviço, 57% nas empresas de média dimensão e 73% nas grandes empresas".