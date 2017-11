Zimbabué

Os Presidentes da África do Sul, Jacob Zuma, e de Angola, João Lourenço, viajam quarta-feira para Harare para avaliar a situação política no Zimbabué, foi hoje divulgado em Luanda no final de uma reunião tripartida da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Luanda acolheu hoje uma reunião de emergência de chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral (SADC), presidido por Angola, em que participaram os Presidentes de Angola, Zâmbia, África do Sulva, além do ministro dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia.

A crise política no Zimbabué teve início há uma semana e o Presidente da República, Robert Mugabe, tem sido pressionado para deixar as funções por militares e várias organizações da sociedade civil.