Actualidade

O presidente do segundo partido timorense, Xanana Gusmão, anunciou hoje um acordo com os líderes das restantes forças da oposição para uma Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) que está "preparada para servir o país".

"Depois de diálogo com os dirigentes do PLP e do KHUNTO sobre a situação política sentimos a grande obrigação de responder ao interesse da nação. Hoje fazemos um acordo político entre os três partidos", disse Xanana Gusmão, numa mensagem divulgada na página do seu partido, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), no Facebook.

"Dirigindo-nos com todo o respeito ao Presidente da República, saudando todas as instituições do Estado, afirmamos que os três unidos na Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) estamos prontos para responder à situação difícil do país", disse na mensagem.