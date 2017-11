Actualidade

Quase metade das mulheres que foram vítimas de violência nunca contou a ninguém pelo que os casos relatados são "apenas uma fração da realidade", denunciou hoje o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE).

"A violência contra as mulheres é um problema muito maior do que as estatísticas mostram", afirma em comunicado o EIGE, que alertou para este problema numa conferência sobre o Índice de Igualdade de Género 2017, que decorreu hoje no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Segundo o instituto, quase uma em cada duas mulheres (47%) que sofreu violência nunca disse a ninguém, "seja à polícia, serviços de saúde, um amigo, vizinho ou colega".