O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje a tese de que a confiança é o indicador económico mais importante, num seminário económico luso-tunisino em que foi questionado sobre o processo de desburocratização administrativa ocorrido em Portugal.

Falando em francês perante uma plateia de empresários portugueses e tunisinos, António Costa sustentou que o seu Governo, após os anos da 'troika' em Portugal (2011 e 2014) e de crise financeira, procurou seguir uma estratégia "de combinação harmoniosa entre disciplina orçamental e reposição de direitos sociais".

Referiu neste contexto que Portugal deverá fechar o ano com um défice de 1,4%, que saiu do Procedimento por Défice Excessivo na União Europeia, que viu revisto em alta o seu 'rating' pela agência de notação financeira Standard & Poors e que está a proceder ao pagamento antecipado do seu empréstimo ao Fundo Monetário Internacional (FMI).