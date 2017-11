OE2018

A Comissão Europeia adota e apresenta na quarta-feira os pareceres sobre os planos orçamentais dos Estados-membros para 2018, entre os quais a proposta de Orçamento do Estado de Portugal, que suscitou um pedido de esclarecimentos de Bruxelas a Lisboa.

Após receber o esboço orçamental português para 2018, enviado a Bruxelas em 16 de outubro passado, a Comissão Europeia dirigiu uma carta ao ministro das Finanças, apontando que a consolidação orçamental portuguesa prevista para o próximo ano ficava aquém do definido, pelo que solicitava ao Governo português que esclarecesse como é que pretendia cumprir as regras europeias em 2018.

Em 31 de outubro, na resposta enviada a Bruxelas, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que a diferença das estimativas do produto potencial feitas por Portugal e por Bruxelas é de 0,1 pontos percentuais, considerando que "não é estatisticamente significativa" e argumentou com as revisões sucessivas que os serviços europeus têm feito ao ajustamento estrutural (que exclui os efeitos do ciclo económico e as medidas temporárias) do país para reiterar que a diferença entre as projeções de Portugal e as da Comissão é pouco relevante.