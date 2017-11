Actualidade

O histórico militante do MPLA e ex-membro do comité central Ambrósio Lukoki apelou hoje à saída de José Eduardo dos Santos da presidência do partido, considerando que as decisões do novo chefe de Estado, João Lourenço, "reanimam a esperança".

Antigo embaixador, ministro e membro, durante 40 anos, até 2016, do comité central do partido que governa Angola desde 1975, Ambrósio Lukoki convocou hoje a imprensa, em Luanda, para apelar à saída do ex-chefe de Estado.

"Pela credibilidade republicana, ética e moral, convém José Eduardo dos Santos demitir-se de imediato do posto de presidente do partido MPLA", apontou.