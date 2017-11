Actualidade

A Federação Nacional dos Professores decidiu levantar a greve às atividades com os alunos inscritos na componente não letiva dos professores depois de o Governo aceitar pela primeira vez discutir os horários de trabalho dos docentes.

No final de uma reunião no Ministério da Educação, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou que face à disponibilidade manifestada hoje pela tutela para negociar várias matérias do interesse dos professores a estrutura sindical decidiu levantar a greve a decorrer desde 06 de novembro e que deveria terminar a 15 de dezembro.

Em função da evolução das negociações, no final do primeiro período, decidiremos se retomaremos a greve ou não", disse Mário Nogueira.