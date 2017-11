Zimbabué

O antigo chefe da diplomacia portuguesa António Monteiro considerou hoje ser evidente que a liderança do Presidente zimbabueano, Robert Mugabe, 93 anos, chegou ao fim, mesmo que nada tenha, para já, ficado definitivamente resolvido.

Em declarações à Lusa, o diplomata e agora administrador num banco português realçou, por outro lado, o "cuidado" com que a crise político-militar no Zimbabué está a ser tratada, evitando-se o lugar-comum que há uns anos era muito frequente no continente de golpe de Estado militar.