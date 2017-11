Zimbabué

O Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, resignou hoje ao cargo "com efeito imediato", ao fim de 37 anos no poder, anunciou o presidente da câmara baixa do Parlamento.

O anúncio feito por Jacob Mudenda foi recebido com aplausos e vivas por parte dos deputados, que se encontravam reunidos desde o princípio da tarde para iniciar o processo de destituição do presidente.

A atual crise política no Zimbabué começou quando os militares tomaram o controlo do país na noite do passado dia 14, depois de, na semana anterior, Mugabe, de 93 anos, ter destituído o seu vice-presidente e aliado de longa data, Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, que tinha estreitas ligações com os militares.