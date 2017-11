Actualidade

O Estado reviu em baixa o valor que pretende devolver antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2018 em cerca de 400 milhões de euros, prevendo-se agora uma devolução de 1.000 milhões.

De acordo com a nota de novembro aos investidores com data de sexta-feira e publicada hoje, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública prevê reembolsar 1.000 milhões de euros ao FMI, um valor que era de 1.400 milhões na nota de outubro, em linha com o previsto pelo Governo no relatório da proposta orçamental para 2018.

Também as projeções para 2019 foram alteradas: se em outubro o IGCP esperava pagar antecipadamente 1.000 milhões de euros ao Fundo no próximo ano, agora projeta uma devolução mais modesta, de 800 milhões de euros.