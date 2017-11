LC

O treinador Rui Vitória disse hoje que "a crença é muita" na capacidade de o Benfica garantir a continuidade nas competições europeias, admitindo ser essencial vencer na quarta-feira o CSKA em Moscovo, na Liga dos Campeões de futebol.

"Não nos resta outro caminho que não seja lutar pelo que queremos. Enfrentar o adversário com muita determinação e olhos nos olhos, querendo ganhar, embora respeitando o valor do CSKA. Havendo essa possibilidade, estamos ao mesmo nível. Temos as possibilidades Liga dos Campeões e Liga Europa. Vamos agarrar-nos a isso. A crença é muita", frisou.

O Benfica iniciará o desafio da quinta jornada no último lugar no grupo A sem qualquer ponto, a seis do CSKA e dos suíços do Basileia e a 12 dos ingleses do Manchester United, de José Mourinho.