Actualidade

O governo madeirense vai assumir o custo do Passe Sub-23 para estudantes da Universidade da Madeira (UMa), tendo inscrito meio milhão de euros no Orçamento Regional para 2018, mas afirma que deveria ser a República a suportar o encargo.

"Devia ser uma decisão do Governo nacional para abarcar todos os estudantes universitários, incluindo os da Madeira e dos Açores, mas eu tomei a decisão de inscrever meio milhão de euros no Orçamento Regional para 2018", disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no final de uma reunião com uma delegação da Associação Académica da UMa, no Funchal.

O governante referiu que "a situação fica resolvida na Madeira, acaba a discriminação", mas sublinhou que a região não deixará de "continuar a reivindicar a nível nacional" a resolução da questão.