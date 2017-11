Grécia

A economia grega deve registar um crescimento de 2,5% em 2018, de acordo com a proposta de orçamento entregue hoje no parlamento.

O país "entra num novo período de estabilidade económica", afirmou o Ministério das Finanças.

A Grécia deve terminar este ano com um crescimento de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB), o primeiro crescimento real nos últimos nove anos. Durante a crise, a Grécia perdeu um quarto do seu PIB.