Actualidade

O Porto Património Mundial incorre em perigo caso se repitam operações como a verificada no Palácio das Cardosas advertiu hoje o vice-presidente do Conselho Nacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), José Aguiar.

Em declarações à agência Lusa à margem do Fórum do Porto dedicado aos temas do Património, Cidade e Arquitetura, o especialista mostrou-se crítico de algumas opções que subtraem história em nome de um investimento imobiliário.

Assumindo-se contra o "fachadismo", José Aguiar criticou "as operações em que são salvas as fachadas" enquanto toda a "história interior, história construtiva, história espacial e história dos homens que pisaram estas pedras é apagada por intervenções supercontemporâneas onde existe uma espécie de contradição: são edifícios antigos que já não têm o seu corpo e onde agora surge um corpo novo que não tem direito a uma face contemporânea".