Actualidade

A CIP está disponível para discutir o salário mínimo, mas indisponível para uma negociação "redutora" centrada apenas nessa questão, pois há que acautelar a competitividade das empresas, afirmou hoje em Bruxelas o presidente da confederação, António Saraiva.

Em declarações aos jornalistas após uma série de reuniões na sede da Comissão Europeia, António Saraiva, questionado sobre as reações às suas recentes declarações sobre a matéria - numa entrevista no domingo o presidente da CIP manifestou-se indisponível para negociar uma proposta do PCP de um salário mínimo de 600 euros - disse não saber "por que é que teve a reação que teve".

"Eu continuo a dizer sobre o salário mínimo o mesmo que sempre tenho dito enquanto presidente da CIP. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para discutir o salário mínimo, sabendo como sabemos que há uma proposta seguramente do Governo, honrando o compromisso que o PS tem com o Bloco de Esquerda, de apresentar para início de discussão os 580 euros. Estamos disponíveis para discutir esse valor", disse.