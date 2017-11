Zimbabué

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje calma e moderação no Zimbabué na sequência da demissão de Robert Mugabe como líder do país após 37 anos no poder.

O porta-voz de Guterres, Farhan Haq disse que as Nações Unidas tomam nota da decisão de Mugabe e apela "a todos os zimbabuenses para que mantenham a calma e a moderação".

Questionado pelos jornalistas, Haq escusou-se a falar sobre as alterações políticas no Zimbabué e possíveis consequências, dizendo apenas que a ONU espera sempre que "todos os líderes escutem o seu povo".